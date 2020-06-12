حصيلة ضحايا كورونا في إيران تواصل الارتفاع والوفيات تصل إلى 8659 حالة

2020/06/12 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل ارتفاع جديد في أعداد ضحايا فيروس كورونا بالبلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة “سيما لاري” في تصريح، ان الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت تسجيل خمس وسبعين حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع إجمالي عدد ضحايا الوباء الى ثمانية آلاف وستمئة وتسع وخمسين حالة، مشيرة في الوقت ذاته الى تسجيل الفين وثلاثمئة وتسع وستين إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في إيران الى مئة واثنين وثمانين ألفا وخمسمئة وخمسة وأربعين شخصا، مقابل شفاء أكثر من مئة وأربعة وأربعين ألفا من المصابين بعدوى الفيروس.

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