محافظ واسط يخاطب أهالي المحافظة: الأوضاع تسوء أكثر

2020/06/12 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الجمعة، رسالة لاهالي المحافظة، فيما اكد ان الاوضاع تسوء أكثر.وقال المياحي في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه “الى اهلنا في المحافظة، في مثل هذه الايام كان لكم موقف مشرف عندما تم تلبية نداء المرجعية والوطن حيث قدمت محافظتنا مئات الشهداء الابرار في مواجهة داعش، وها […]

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