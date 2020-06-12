مراسلنا: وفاة المدرب علي هادي بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/06/12 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مدرب نادي زاخو علي هادي، اليوم الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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