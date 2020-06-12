2020/06/12 | 17:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة “سوني”، مساء الخميس، عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني بلاي ستيشن 5 “play station 5″، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان رسميا عن “بلاي ستيشن 5 “) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان رسميا عن “بلاي ستيشن 5 “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).