الانبار منظمة الهجرة الدولية تطلق برنامجه لتسريع عودة النازحين الى مناطق سكناها المحررة

2020/06/12 | 17:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الجمعة، بان منظمة الهجرة الدولية اطلقت مشروع لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” منظمة الهجرة الدولية IOM) ) اطلقت مشروع لدعم الاسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها المحررة من […]

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