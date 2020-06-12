دراسة حديثة تقلب الموازين حول تحديد نوع وجنس الجنين

2020/06/12 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دراسة علمية حديثة نتائج مبهرة، غير معتادة، حول اختيار الأجنة ودور الهرمونات والمواد الكيمائية في عملية إنجاب الأطفال، من شأنها أن تقلب الموازين العلمية السابقة.وجدت دراسة جديدة أن التفضيلات القائمة على المواد الكيميائية تحدد مسار عملية الإخصاب، وتستمر حتى بعد ممارسة عملية الجنس، وأن البويضات عند المرأة “تختار” الحيوان المنوي “الفائز […]

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