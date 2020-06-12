النجيفي: الحوار الاستراتيجي يهدف لتعزيز التواجد الأميركي وليس الانسحاب

2020/06/12 | 17:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، اليوم الجمعة، أن الهدف من الحوار الاستر...





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