تسويق مئات الأطنان من الحنطة في الأنبار وتسلّم المزارعين مستحقاتهم المالية

2020/06/12 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد مدير مجمع الرمادي المخزني محمد علي تاجر، اليوم الجمعة، أن مخازن الرمادي تسلمت اكثر من 91 ألف طن من الحنطة.وقال تاجر للوكالة الرسمية، “ملاكات المجمع المخزني التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب فرع الأنبار باشرت تسلم الحنطة من الفلاحين للموسم التسويقي 2020 وضمن الخطة الزراعية المعتمدة والمصادق عليها”، لافتاً الى أن […]

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