روحاني يوجه البنك المركزي لاسترداد الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية

2020/06/12 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه الرئيس الايراني حسن روحاني، البنك المركزي لمتابعة طلب لاسترداد أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، بوسائل سياسية وقانونية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسات الدولية.وفي رسالة إلى محافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، دعا روحاني كوريا الجنوبية إلى الإفراج عن أموال بلاده على وجه السرعة، وقال إن الحيلولة دون تمكن البنك المركزي […]

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