الصحة تنفي صدور الموقف الوبائي اليومي.. الارقام المتداولة في مواقع التواصل غير صحيحة

2020/06/12 | 17:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد نفت وزارة الصحة صدور الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا ، مشيرة الى ان الارقام المتداولة في مواقع التواصل غير صحيحة. ونفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان مقتضب ما تم تداوله حول أعداد اصابات كورونا لهذا اليوم

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