2020/06/12 | 17:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يكشف عن محاولة لاغتيال حسن نصر الله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 17:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يكشف عن محاولة لاغتيال حسن نصر الله) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يكشف عن محاولة لاغتيال حسن نصر الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).