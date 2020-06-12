اختفاء فتاة سوريّة في أضنة.. والشرطة التركية تُرجح تعرضها للاختطاف

2020/06/12 | 17:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفت فتاة سوريّة في ولاية “أضنة” جنوبي #تركيا، فيما يواصل عناصر الشرطة البحث عنها عبر تفقد كاميرات المراقبة، وسط تضارب الأنباء حول احتمال اختطافها.وتداولت وسائل إعلام تركية، أمس الخميس، قصة فتاة سورية تُدعى “فضيلة”،…

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