وزارة الصحة تعلن تسجيل اصابة 1095 في عموم العراق

2020/06/12 | 17:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٩٧٥٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٤٩٦٢٥) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٠٩٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٠٥

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