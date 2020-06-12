الكهرباء: ماضون بمشاريع الربط الكهربائي لرفع معدلات الإنتاج

2020/06/12 | 17:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء التزامها المضي بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والمنطقة لرفع معدلات إنتاج الطاقة فيما كشفت عن أسباب تأخير تنفيذها.

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