قفزة للوضع الوبائي في العراق.. ارتفاع الوفيات بكورونا وتراجع الإصابات: 39 حالة وفاة خلال 24 ساعة

2020/06/12 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٩٧٥٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٤٩٦٢٥) – سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٠٩٥) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد […]

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