2020/06/12 | 17:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: الوضع في المستشفيات سيئ لكثرة الصابات وسنلجأ لتحويل دوائر الى مواقع حجر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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