تسجيل 1095 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/06/12 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما اأظهر انخفاض بإعداد المصابين عن ا...

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