العراق يسجل 39 وفاة و1095 اصابة كورونا خلال 24 ساعة

2020/06/12 | 18:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اصابات كورونا بشكل ملحوظ خلال السبوعين الاخيرين في العراق

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