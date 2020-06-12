اسرائيل تكشف عن تنفيذها محاولة لاغتيال حسن نصر الله

2020/06/12 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن إسرائيل حاولت في العام 2006، إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان أن تغتا...





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