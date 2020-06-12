قرية إيطالية تعرض منازلها للبيع مقابل يورو واحد

2020/06/12 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قررت قرية إيطالية صغيرة، عرض منازلها للبيع، مقابل يورو واحد فقط، في خطوة لإنعاش السياحة والاقتصاد فيها.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، قررت قرية سينكيفروندي، في مقاطعة كلابريا الجنوبية، عرض منازل القرية غير المأهولة للبيع بسعر رمزي، في خطة لإعادة إحياء القرية.ويستطيع المشتري اقتناء منزل في سينكيفروندي الجميلة مقابل يورو واحد فقط، كما […]

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