بارقة أمل في إيرادات العراق النفطية.. طفرة كبيرة في أسعار يوليو المقبل لتعويض الخسائر

2020/06/12 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، حجم إيرادات نفط العراق لشهر تموز المقبل حسب التسعيرة الجديدة لبيع النفط، مبينا أن هذه الإيرادات ستصل إلى 4 مليار دولار.وقال المرسومي في تدوينة أطلعت عليها “يس عراق” إن “تسعيرة النفط العراقي المصدر للأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية لشهر تموز القادم كانت في معظمها أعلى […]

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