وزيرة الإعمار والإسكان : لدينا خطة لإعادة تأهيل جميع جسور الموصل

2020/06/12 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

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بعد أيام على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الموصل وافتتاح جسر الحرية

كشفت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد، عن وجود خطة لتأهيل واعمار جميع الجسور في مدينة الموصل، حيث أوضحت في تصريح، أن جسر الحرية الذي تم افتتاحه في الموصل، هو ثالث جسر تم اعادة تأهيله من قبل الوزارة”، لافتة الى أن تكلفة اعادة اعمار الجسر بلغت نحو عشرة مليارات دينار، مقدمة كقرض من البنك الدولي.

وأضافت، أن تأهيل الجسر تم من قبل شركة سعد التابعة للوزارة والتي عملت عاما كاملاً، وتضمن عملها ايضا تأهيل المقتربات والدعامات للجسر.

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