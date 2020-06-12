تعرف على مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

2020/06/12 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تجري اليوم الجمعة 6 مباريات للادوار الالمانية والاسبانية والايطالية والبرتغالية مواعيد مباريات الدوري الإسبانيغرناطة × خيتافى - 7:30 - على قناة beIN SPORT HD 3فالنسيا × ليفانتى - 10:00 - على قناة beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الألمانيهوفنهايم × لايبزيج - 8:30 - على قناة beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات كأس إيطاليايوفنتوس × ميلان - 9:00 - على قناة RAI 1 مواعيد مباريات الدوري البرتغاليموريرينسى × ريو آفى 8:00 - على قناة SPORT TVسبورتنج لشبونة × باكوس دى فيريرا - 10:15 - على قناة SPORT TV

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