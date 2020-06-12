بعد اعلان الموقف الوبائي اليومي.. صحة الرصافة تنشر تفاصيل 105 اصابة بكورونا

2020/06/12 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة اليوم الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة وعددها 105:-مدينة الصدر ٢١ حالة ضمن محلات ٥٣٨، ٥٤٥، ٥٥٢، ٥٤٩، ٥٦٧، ٥٦٣، ٥٣١، ٥١٦، ٥٧٥، ٥٥٤، ٥١١، قطاعات ١٠، ٦، والزراعي، والحميدية، وحي الكوفة-العبيدي ٦ حالات محلة ٧٣٦و٧٣٣-المشتل حالة واحدة محلة ٧٥٩-السباع حالة واحدة محلة ١٠٨-حي الثورة حالة واحدة-الحبيبية حالة واحدة-الشعب ٨ حالات محلات ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٤١، ٣٥٢، والزراعي ، وحي اور-ام الكبر والغزلان حالتان محلة ٣٣٧-باب الشيخ حالة واحدة-الرشاد حالتان محلة ٧٧٤-شارع فلسطين ٥ حالات ضمن محلة ٥١٠، و٥٠٢ حي الادريسي-الاعظمية حالة واحدة محلة ٣٢٤-الباب المعظم حالة واحدة محلة ١٢٠-البلديات ٣٠ حالة ضمن محلات ٧٦٠، ٧٦٦، ٧٦٧، ٧٢٥، ٧٢٨، ٧٣١، ٧٥٢، ٧٠٢، ٧٦٢-الزعفرانية ٤ حالات محلة ٩٠٤ والزراعي-الكرادة ٩ حالات محلات ٩٠٤، ٩١٩، ٩١٠، شارع ٦٠، وتقاطع المسبح-النعيرية ٣ حالات محلة ٧٠٩-الحسينية ٦ حالات محلات ٢٠٢، ٢٠٥، ٢٠٦

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