لماذا تضحكون علينا أيّها الفلاسفة؟ - عادل عبدالله

2020/06/12 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبدالله يرد في موسوعة Wikipedia عنه : السير الفريد جولز آير، فيلسوف إنكليزي، عُرف بمناصرته لأفكار مدرسة " الوضعية المنطقية " على الأخص في كتابه " اللغة، الحقيقة و المنطق " عمل أستاذا لفلسفة العقل والمنطق في كلية لندن الجامعة من عام 1946 حتى عام 1959 ، وبعد ذلك عاد إلى أكسفورد ليصبح أستاذًا للمنطق في الجامعة .



له اكثر من عشرين مؤلفا في الفلسفة و المنطق.



وُلد في 29 October 1910 ) و توفي في ( 27 June 1989

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