2020/06/12 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعت تركيا الولايات المتحدة إلى “احترام مبدأ استقلالية القضاء”، إثر انتقاد السلطات الأمريكية قرار القضاء التركي بسجن موظف يعمل لدى القنصلية الأمريكية في اسطنبول.جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، حيث قال: “ندعو السلطات الأمريكية إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء، وتجنب المواقف للتأثيرعليه، والامتناع عن تحميل معاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تدعو واشنطن إلى “احترام مبدأ استقلالية القضاء” بخصوص قضية طوبوز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تدعو واشنطن إلى “احترام مبدأ استقلالية القضاء” بخصوص قضية طوبوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).