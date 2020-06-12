دراسة جديدة تقلب الموازين حول تحديد نوع وجنس الجنين

2020/06/12 | 18:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _عامة كشفت دراسة علمية حديثة نتائج مبهرة، غير معتادة، حول اختيار الأجنة ودور الهرمونات والمواد الكيمائية في عملية إنجاب الأطفال، من شأنها أن تقلب الموازين العلمية السابقة.وجدت دراسة جديدة أن التفضيلات القائمة على المواد الكيميائية تحدد مسار عملية الإخصاب، وتستمر حتى بعد ممارسة عملية الجنس، وأن البويضات عند المرأة “تختار” الحيوان المنوي “الفائز والمحظوظ” في عملية الإخصاب وإنجاب طفل.وقال مؤلف الدراسة الحديثة البروفيسور جون فيتزباتريك، الأستاذ المساعد في قسم علم الحيوان في جامعة ستوكهولم في السويد: “إن البويضات البشرية تطلق مواد كيميائية تسمى الجاذبات الكيميائية، والتي تترك ما يشبه المسار الكيميائي للتنقل الذي تستخدمه الحيوانات المنوية للعثور على البويضات غير المخصبة”.وأضاف فيتزباتريك: “ما لم نكن نعرفه حتى هذه الدراسة هو أن تأثير هذه الجاذبات (والتي شبهها الباحث بفتات الخبز) تعمل بشكل مختلف على الحيوانات المنوية من ذكر لآخر، وهي التي تختار الحيوانات المنوية الناجحة”.وبحسب الباحث هذه المواد “تمنح الإناث فرصة إضافية للاختيار، بعد فترة طويلة من الممارسة، من خلال تحييد عدد كبير من الحيوانات المنوية التي تأتي نحو البويضات”، بحسب البحث المنشور في صحيفة “سي إن إن”.لكن الاستثنائي والمميز في نتائج هذا البحث هو أن “البويضة لا تتواف دائمًا مع جميع النطاف”.وقال فيتزباتريك: “توقعنا أن نرى نوعًا ما من تأثير الشريك (الذكر)، ولكن في نصف الحالات كانت البويضة تجتذب المزيد من الحيوانات المنوية من ذكر عشوائي”، وأضاف الباحث: “التفسير الأكثر ترجيحا لذلك هو أن هذه الإشارات الكيميائية تسمح للإناث باختيار الذكور الأكثر توافقًا من الناحية الوراثية”.

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