2020/06/12 | 18:58 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق اليوم الجمعة.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة اين نسخة منه "تم فحص (٩٧٥٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٤٩٦٢٥) فحصاً".وأضاف "سجلت مختبرات الوزارة هذا اليوم {١٠٩٥} إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ١٠٥بغداد / الكرخ ٢٣٦مدينة الطب ٧النجف الأشرف ٨٣االسليمانية ١١٧أربيل ٦١دهوك ٢كربلاء ٣٨كركوك ٣٣ديالى ٢١واسط ١١٥بابل ١٧ البصرة ٢٤ميسان ٥١الديوانية ٧٤ذي قار ٤٨الأنبار ٥٩نينوى ٤أما حالات الشفاء فبلغت ٣٠٠ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٥٩بغداد الكرخ ٧٣مدينة الطب.١دهوك ٨كركوك ٢٠كربلاء ١٣ديالى ٢٢البصرة ١٨ميسان ١٠بابل ١١الديوانية ١٣ذي قار ١٥الانبار: ٧واسط: ٣٠وبلغت الوفيات الجديد ٣٩ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ٧بغداد الكرخ ١١مدينة الطب ٢النجف ٢كركوك ١السليمانية ٥كربلاء ١ميسان ٢بابل ٢ذي قار ٣الأنبار ٢المثنى ١وأعلنت وزارة الصحة ان مجموع الإصابات بلغت ١٧٧٧٠، وحالات الشفاء ٦٨٦٨، أما عدد الراقدين الكلي فبلغ ١٠٤٠٦ والراقدين في العناية المركزة ١١١ حالة ومجموع الوفيات ٤٩٦ حالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 39 وفاة و1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 39 وفاة و1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).