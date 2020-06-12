2020/06/12 | 19:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية توضح بشأن حديث الكاظمي عن وجود حنطة تالفة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية توضح بشأن حديث الكاظمي عن وجود حنطة تالفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية توضح بشأن حديث الكاظمي عن وجود حنطة تالفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).