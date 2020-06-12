كردستان.. مصدر يكشف موعد توزيع رواتب الموظفين

2020/06/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة كردستان، اليوم الجمعة، موعد المباشرة بتوزيع...





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