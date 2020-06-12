2020/06/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة كردستان، اليوم الجمعة، موعد المباشرة بتوزيع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كردستان.. مصدر يكشف موعد توزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ كردستان
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد، في حكومة كردستان، اليوم الجمعة، موعد المباشرة بتوزيع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كردستان.. مصدر يكشف موعد توزيع رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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