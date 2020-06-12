صحة الرصافة تعلن عدد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء وتكشف عن العدد الكلي للمصابين بكورونا

2020/06/12 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، الجمعة، عن شفاء 106حالة جديدة من الاصابات المس...





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