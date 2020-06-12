سائحون في الأندية.. باتنا وسياو الأبرز بالدوري الإماراتي

2020/06/12 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمر على الكرة الإماراتية، العديد من المحترفين الأجانب في كل موسم، هناك من يرحل سريعا، وهناك من يبقى لأكثر من موسم في نفس النادي أو يتنقل بين أكثر من نادٍ.

وعندما يثبت المحترف الأجنبي جدارته في التواجد بدوري الخليج العربي، يكون محط اهتمام أندية أخرى، ويكون له الأولوية نظرًا لاكتسابه الخبرة بكرة القدم وطبيعة المعيشة داخل الإمارات.

وبالتأكيد تاريخ الكرة الإماراتية، غني بتلك الحالات للاعبين أجانب تنقلوا بين أكثر من نادٍ، وفي المواسم الأخيرة، هناك حالات شهيرة.

وخلال سلسلة “سائحون في أندية الكرة”، أبرز اللاعبين الأجانب الذين تنقلوا بين أندية الكرة الإماراتية.

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