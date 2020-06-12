شاهد أخر كلمات الراحل علي هادي بشأن عدم التزام المواطنين بشروط الوقاية من كورونا

2020/06/12 | 19:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مسجلا يتضمن أخر ما قاله الراحل علي هادي، نجم نادي الزوراء السابق والمدرب الكروي العراقي، حول عدم التزام أهالي مدينة الصدر في بغداد بتعليمات الوقاية من كورونا وخرق الحظر الصحي.وتحدث علي هادي في الفيديو، بحرقة قلب على عدم التزام المواطنين بشروط الوقاية من كورونا […]

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