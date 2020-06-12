2020/06/12 | 19:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري طلبا الى قيادة العمليات المشتركة بإعادة عرب من عشيرة شمر الى قرية بلكانة وترحيل الكورد العائدين اليها بعد عام 2003.

وبحسب الكتاب المذيل بتوقيع الجبوري وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه فإن طلب اعادة ابناء العشيرة يكون على مرحلتين (الاولى/ اعادتهم في الدور الشاغرة).

والمرحلة الثانية (اخراج المتجاوزين) في اشارة الى الكورد العائدين الى قرية بلكانه والذين تم ترحيلهم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة .. الجبوري يوجه بإعادة عرب شمر وترحيل الكورد من قرية في كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة .. الجبوري يوجه بإعادة عرب شمر وترحيل الكورد من قرية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).