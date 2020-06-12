دعوة لقطع الرواتب التقاعدية عن الكيانات المنحلة والسجناء ورفحاء ممن يسكنون خارج العراق

2020/06/12 | 19:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا النائب عدي عواد، اليوم الجمعة، الى قطع جميع الرواتب التقاعدية عن الكيانات المنحلة والسجناء ورفحاء ممن يسكنون خارج العراق ولا شان لنا لمن هو الآن داخل العراق.وقال عواد في بيان : "يجب قطع الرواتب عن الكيانات المنحلة "فدائيو هدام ، والأجهزة القمعية " ورفحاء ممن يسكنون خارج العراق ولا شأن لنا ممكن يسكون الان في الداخل"، مؤكدا "لا يزاودنا أحد بالجهاد والنضال فنحن وحوزتنا تحملنا ضريبة البقاء بالعراق وتحمل الحصار الاقتصادي وظلم الطاغية".وأضاف، أن "مراجعنا العظماء دفعوا الثمن أرواحهم وأرواح أبنائهم وطلبتهم واتباعهم بسبب البقاء في العراق"، موضحا "إذا كان من واجب الدولة إعطاء رواتب للمتضررين فعليها أن تصرف أولا لمن بقي بالعراق وتحمل الحصار والفقر والجوع والمرض".وتابع، أن "الشباب في زمن الحصار كانوا يتبادلون الملابس فيما بينهم ويصبغونها بسبب قدمها وأخيرا يقلب البنطلون وصنعوا من الأحزمة العسكرية التي كانت تتوفر بذلك الوقت أحذيتهم وطعامهم كان وجبتين ".وبين، أن "من كان يمتلك منزلا قبل الحصار قد قام بتهديم جزء منه لبيع الحديد والشبابيك ليطعم عائلته".وخاطب عواد، عراقيي الخارج بالقول "هل تعلمون بأنه لم يكن موجودا اي مشروب غازي ولم نذق طعم بعض الفواكه لسنوات ، وهل تعلمون ان التيار الكهربائي كان 4 ساعات باليوم ولا نمتلك مولدات أو خطوط تعوض ذلك مثلما يوجد الآن ، هل تعلمون بان الإبرة المستخدمة في المستشفيات كانت ( سانلس ستيل ) تستخدم لجميع المرضى وكانت تعقم بالماء المغلي"؟.واكد النائب، أن "الكلمات لا تكفي كي أتكلم عن مظلومية الشعب العراقي في الداخل أيام الحصار وتحمل ظلم صدام والبقاء في العراق".

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