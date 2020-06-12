سبايكر جرح الوطن الذي لايندمل!

2020/06/12 | 19:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.علي الطويل || عندما يتحدث المرء عن حادثة سبايكر المفجعة فان عليه ان يفتح الباب على قضايا عديدة تتعلق بهذه القضية ونتجت عنها تلك المذبحة الماساوية الظالمة ، فالحديث عن هذه القضية على انها عبارة عن مجموعة من المنتسبين للسلك العسكري او متكوعين تم قتلهم بواسطة مجموعة من الدواعش ماهي الا محاولة لتقليل […]

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