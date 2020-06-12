2020/06/12 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو الى قطع جميع الرواتب التقاعدية عن منتسبي الكيانات المنحلة والسجناء ورفحاء ممن يسكنون خارج العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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