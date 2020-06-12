مظاهرات في درعا وإدلب تطالب بـ «إسقاط الرئيس السوري» و «طرد المحتل الإيراني»

2020/06/12 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة #درعا ظهر اليوم الجمعة، خروج مظاهرتين إثنتين في كل من “درعا البلد” و”بلدة الجيزة”، رُفعت فيها شعارات تندد بالوجود الإيراني وتطالب بإسقاط الرئيس “بشار الأسد”.كما رفع المتظاهرون لافتات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين،…

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