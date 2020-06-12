2020/06/12 | 20:04 - المصدر: موازين
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي: العراق سيحظى بدعم سياسي واقتصادي امريكي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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