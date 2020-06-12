خطة أمنية جديدة لإحكام حظر التجوال في البصرة

2020/06/12 | 20:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وضعت السلطات في محافظة البصرة اقصى جنوب العراق، يوم الجمعة، خطة أمنية جديدة لإحكام تطبيق حظر التجوال في مركز المحافظة.

وقال مصدر في قيادة شرطة البصرة لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة تتضمن تقسيم مركز محافظة البصرة إلى 5 قواطع وتكليف 5 ضباط عمداء للإشراف على القوة المكلفة بتنفيذ حظر التجوال".

وأضاف أن "على القوة الأمنية رفع تقرير بذلك، ومحاسبة المقصرين للتوجيهات الصادرة من الجهات العليا".

وسجلت محافظة البصرة ألف و511 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 25 وفاة و622 حالة شفاء، ولا يزال 864 مريضاً يتلقون العلاج.

وفي المجمل، سجل العراق 17 ألفاً و770 إصابة بينها 496 وفاة و6 آلاف و868 حالة شفاء، فيما يبلغ عدد الراقدين في المراكز الصحية 10 آلاف و406 بينهم 111 في العناية المركزة.

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