ارتفاع عدد المصابين بكورونا من الملاكات الطبية الى 19 اصابة في محافظة عراقية

2020/06/12 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت تنسيقية ذوي المهن الصحية في محافظة ديالى عصر اليوم الجمعة 12 حزيران، عن تسجيل 4 حالات ...





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