واشنطن : القضاء العراقي يعاني من الفساد والحوار يمثل فرصة لمساعدة الكاظمي لتحقيق الرخاء

2020/06/12 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفاد تقرير لوزارة الخارجية الاميركية، يوم الجمعة، بأن القضاء العراقي يعاني من نفس الفساد المستشري الذي يؤثر على بقية مفاصل الحكومة العراقية.وتشعر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقلق من أن العراق لا يفي بالتزامات حقوق الإنسان تجاه المعتقلين، وفقا لتقييم لوزارة الخارجية حصلت عليه مجلة “فورين بوليسي” الأميركية.وتشير المجلة إلى أن […]

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