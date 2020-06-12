هل سينتهي التعليم في العراق إلكترونيا؟.. تعرف على التعليمات الجديدة التي أصدرتها الوزارة  

2020/06/12 | 20:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن آلية إجراء الامتحان الإلكتروني ومراقبة الطلاب عن بعد، فيما أشارت إلى أنها ماضية باستكمال العام الدراسي.وقال عضو الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني مازن الحكيم، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية باتجاه استكمال العام الدراسي من خلال إجراء الامتحانات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “الانتقال من […]

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