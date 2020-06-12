وزارة التعليم تصدر تعليمات جديدة بشأن التعليم الإلكتروني

2020/06/12 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن آلية إجراء الامتحان الإلكتروني ومراقبة الطلاب عن بعد، فيما أشارت إلى أنها ماضية باستكمال العام الدراسي.وقال عضو الفريق الوزاري للتعليم الإلكتروني مازن الحكيم، للوكالة الرسمية، إن “الوزارة ماضية باتجاه استكمال العام الدراسي من خلال إجراء الامتحانات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “الانتقال من التعليم […]

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