إيران ترفض تقرير الأمم المتحدة بشأن مصدر الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو

2020/06/12 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رفضت إيران، يوم الجمعة، تقرير أمانة الأمم المتحدة حول مصدر الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو عام 2019.وقالت الخارجية الإيرانية إن تقرير الأمم المتحدة صدر بضغوط أمريكية سعودية.وأضافت أن طهران تشعر بالقلق من توظيف الأمم المتحدة كاداة لتحقيق أغراض سياسية.وأكدت الخارجية أن التقرير يأتي تزامنا مع تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار […]

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