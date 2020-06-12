وسيم، البالغ من العمر 21 سنة، اصغر ناشط خيري، إعلامي مُرَوِّج، مصور فوتوغرافي، فماذا قدّم للمجتمع؟

2020/06/12 | 20:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر في مجتمع يرثى له، ولشعب مضطهد، وديانة صُنّفت من الأقليات بعد تعرضها لــأربع وسبعون إبادة، لا يفي الا النشطاء الخيرين والمتبرعين وتكاتف الصف الايزيدي، لينهض ويصبح المواطن الايزيدي مواطناً من الدرجة الأولى.وسيم وفي ربيع عمره البالغ 21 عاما احد اصغر النشطاء الايزيديين في بعشيقة وبحزاني.سنتعرف على ما قدمه، …

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