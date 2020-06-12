العمل الدولية واليونيسف تدعو العراق الى جعل الحماية الاجتماعية أولوية في العمل

2020/06/12 | 20:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعت منظمتي العمل الدولية واليونيسف الى التأمل فيما يعنيه اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بالنسبة إلى العراق، وما الذي يسعى العراق إلى تحقيقه.وقالت المنظمتان في بيان مشترك اصدرتاه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال أن “الأطفالُ ينتمون إلى الصفوف الدراسية وليس إلى ميادين العمل.معربتين عن القلق بأنه في ظلّ جائحة فايروس كورونا المستمرة، ممكن […]

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