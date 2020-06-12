 وصول 108 عراقيًا  الى مطار البصرة ضمن الرحلة الاستثنائية من مصر

2020/06/12 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة عن وصول (108) مواطناً عراقياً قادماً من جمهورية مصر إلى مطار البصرة الدولي على متن الطائرة التي تحمل الطراز B737/YI-ASV .وأوضح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي تلقته /المعلومة/ ان الرحلة نفذت بعد استحصال الموافقات الاصولية من قبل الجهات الرسمية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية […]

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