ديالى تسجل 4 اصابات جديدة في كوادرها الصحية ليرتفع العدد الى 19″ تراكمية”

2020/06/12 | 20:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلن مصدر صحي في ديالى، الجمعة،عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا للكوادر الصحية.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى سجلت قبل قليل اصابة 4 من كواردها الصحية بفيروس كورونا بعد وصول نتائج الفحوصات المختبرية ليرتفع العدد التراكمي للمصابين الى 19 حالة”.واضاف المصدر،ان” 16 طبيب في اختصاصات مختلفة اصيبوا خلال […]

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