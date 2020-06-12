العراق.. منافذ بحرية تحقق أكثر من 65 مليار دينار خلال 42 يومًا

2020/06/12 | 20:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، مجمل الإيرادات المتحققة للفترة من 1 ٱيار ولغاية 11حزيران لعام 2020.واضافت الهيأة في بيان، ان “مجمل الايرادات بلغت 65,840,172,000 مليار دينار عراقي عن قيمة الإيرادات الكمركية والضريبية التي تم استيفاءها عن الحركة التجارية في منافذ موانئ أم قصر البحرية” واشارت الى ان “هذا الإنجاز يعد […]

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